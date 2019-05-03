انت الان تتابع تفاصيل خبر الفيصلي بطلاً للدوري الأردني للمرة الـ34 والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الجمعة 3 مايو 2019 11:46 مساءً - توج فريق الفيصلي، اليوم الجمعة، بلقب الدوري الأردني لكرة القدم للمرة الـ34 في تاريخه.
وتغلب الفيصلي على مضيفه البقعة بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين وقبل الأخيرة للمسابقة المحلية.
وأحرز هدف اللقاء الوحيد أحمد العرسان في الدقيقة الـ69 من زمن المباراة.
وبهذه النتيجة حصد الفيصلي اللقب بعد أن وصل إلى النقطة الـ50 بفارق 4 نقاط عن الجزيرة، قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.
في حين تجمد رصيد البقعة عند 21 نقطة في المركز التاسع.
ويعد الفيصلي أكثر من توج بلقب المسابقة الأردنية (34 لقباً)، يليه الوحدات بـ 16 لقباً.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيصلي بطلاً للدوري الأردني للمرة الـ34 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.