شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي..حضور «ساسي» وتدريبات خاصة للحراس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد في مران الفريق الأول في تونس لمؤازرة اللاعبين.

وحضر فرجاني، المحاضرة الفنية القصيرة التي ألقاها السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، قبل المران والتي شهدت تحية خاصة من اللاعبين والجهاز الفني لساسي على روحه وإصراره على التواجد مع الفريق قبل هذه المباراة الصعبة والمصيرية رغم إصابته.

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كما حرص فرجاني ساسي على التواجد خلال تدريبات الفريق التي تقام حاليًا على ملعب القنطاوي بمدينة سوسة التونسية، من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة النجم الساحلي التونسي في كأس الكونفيدرالية.

ويغيب ساسي عن الفريق أمام النجم الساحلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة حسنية أغادير في إياب ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وخصص توماس جوتز مدرب حراس مرمى بالفريق، مرانا خاصا لحراس المرمي بالفريق، محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح وذلك خلال تدريب الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي، مساء بعد غدٍ الأحد، في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، علما بأن لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف.