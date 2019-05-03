شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الاتحاد في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، في معسكر مغلق مساء اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس مصر.

وحرص الجهاز الفنى على اصطحاب جميع اللاعبين في المعسكر، على أن يتم اختيار 18 لاعبا عقب المران الختامى المقرر انطلاقه في الحادية عشرة من صباح الغد، ثم السفر للقاهرة للمبيت هناك بأحد الفنادق القريبة من الملعب.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يتطلع لاعبو الإسماعيلي لتحقيق الانتصار والصعود للدور المقبل بالبطولة من أجل تعويض الإخفاق بالدوري الممتاز.