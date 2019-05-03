شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه الأول في تونس على ملعب «القنطاوي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ملعب القنطاوي بمدينة سوسة التونسية، من أجل أداء مرانه الأول في تونس.
كانت بعثة الزمالك قد وصلت تونس، عصر اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي.
وحرص إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رئيس بعثة الفريق في تونس، واللواء علاء، مقلد عضو مجلس إدارة النادي، وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالنادي، وأحمد مرتضى، على حضور مران الفريق الأول في ملعب القنطاوي بمدينة سوسة التونسية.. وذلك من أجل مؤازرة اللاعبين والشد من أزرهم قبل مواجهة النجم الساحلي بالكونفيدرالية.
ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي، مساء بعد غدٍ الأحد في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.
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