شكرا لقرائتكم فرجانى ساسى يعود إلى أحضان الزمالك فى مران الأبيض بسوسة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك مران فريقه الأول بتونس لتدعيم اللاعبين ومساندتهم قبل مواجهة النجم الساحلى.

ويواجه الزمالك نظيره النجم الساحلى على الملعب الأولمبى بسوسة الأحد المقبل فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

يذكر أن مواجهة الذهاب التى جمعت بين الزمالك والنجم الساحلى على ملعب برج العرب انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله محمود عبد المنعم كهربا.

Advertisements

ويعانى ساسى من إصابة أبعدته عن مباريات الزمالك خلال الفترة الماضية، والتى تعرض لها خلال مواجهة حسنية أغادير المغربى فى ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية.

وكان ساسى قد استقبل بعثة الزمالك فور وصولها إلى تونس وفضل التواجد فى تدريبات الفريق من أجل دعم زملائه وتحفيزهم للتأهل إلى دور النهائى ببطولة الكونفدرالية بعد الفوز فى لقاء الذهاب بهدف نظيف سجله كهربا.

وبدأ مران الزمالك اليوم بالتدريب علي لعب الكرة من لمسة واحدة بين مجموعات ثنائية بين اللاعبين تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق الثنائى أيمن عبد العزيز وأمير عزمى فيما خصص توماس جوتز مدرب حراس مرمى الفريق مرانا خاصا لحراس المرمى بالفريق لتدريبهم على بعض الأمور الفنية.