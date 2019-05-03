شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى ينقض على المركز الثالث بعد الفوز على الأهلى فى سوبر السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتل فريق سلة الاتحاد السكندرى رجال المركز الثالث ببطولة دورى سوبر السلة بعد التغلب على الاهلى بنتيجة 87 - 79 فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. Advertisements ومن المقرر أن يلتقى غدا فريق الزمالك مع نظيره الجزيرة فى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدورى best of 5 . يذكر أن الزمالك تعادل مع الجزيرة فى عدد مرات الفوز والخسارة خلال المباريات الأربعة الأولى.

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