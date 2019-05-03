شكرا لقرائتكم ساسى : مرتضى منصور أبويا وأنتظروا الزمالك فى نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك إن لاعبى فريقه قادرون على تخطى عقبة النجم الساحلى والتأهل للمباراة النهائية فى اللقاء الذى سيجمع الفريقين الاحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية على الملعب الأولمبي بسوسة.

وتحدث ساسى عن موعد عودته للملاعب بعد الإصابة التى لحقت به خلال مواجهة فريقه أمام حسنية أغادير المغربي فى الدور ربع النهائى مؤكدا أنه ستكون قريبا.

وشدد ساسى أن فريق الزمالك يضم لاعبين كبارا لديهم خبرات وأنه تحدث معهم لتشجيعهم ومؤازرتهم قبل المواجهة المهمة.

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وجه فرجاني ساسي الشكر لمرتضي منصور رئيس الزمالك والذى قال إنه يعتبره أبا له حيث أكد أنه يتصل به دائما للاطمئنان على إصابته التي يعانى منها كما شكر جمهور الزمالك الذي يسانده بكل قوة ويعتبره أكبر داعم له.

وكان ساسى قد استقبل لاعبى الزمالك اليوم بتونس ورافق اللاعبين فى التدريب الأول بسوسة لدعمهم قبل موقعة النجم الساحلى الهامة والمصيرية.

وفاز الزمالك على النجم الساحلى بهدف نظيف سجله محمود عبد المنعم كهربا فى مواجهة الذهاب .