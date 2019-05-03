شكرا لقرائتكم ليغانيس يصعق إشبيلية بثلاثية نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى فريق إشبيلية ضربة موجعة في مسعاه نحو المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد سقوطه في فخ الخسارة أمام ضيفه ليغانيس صفر - 3 يوم الجمعة في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف ليغانيس يوسف النصيري ومارتن بريثويت وأوسكار رودريجيز في الدقائق الثامنة و20 و82. وتوقف رصيد إشبيلية عند 55 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف خيتافي، صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، فيما رفع ليجانيس رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع.