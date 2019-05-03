شكرا لقرائتكم إيفرتون يجتاز بيرنلي بثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز فريق إيفرتون على ضيفه بيرنلي 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي إيفرتون بن ميي، لاعب بيرنلي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17 وشيموس كولمان في الدقيقة 20. ورفع إيفرتون رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد بيرنلي عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.