شكرا لقرائتكم فالنسيا يدين جماهيره لأداء تحية نازية وتقليد أصوات القرود أمام أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدان فالنسيا أداء عدد محدود من جماهيره تحية النازية وتقليد أصوات القرود خلال المباراة على أرض أرسنال في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس.

وفاز أرسنال 3-1 على الفريق الإسباني الذي يحاول تحديد هوية الجماهير المتورطة في الواقعة.

وقال النادي الإسباني في بيان يوم الجمعة: فالنسيا يدين علنية ويعرب عن رفضه الشديد وعدم تسامحه مطلقا كما هي عادته مع تصرفات بعض الجماهير التي من الواضح أنها لا تمثل فالنسيا. وقال الاتحاد القاري للعبة إنه يراجع تقارير المباراة.

وقالت منظمة (كيك إت أوت) البريطانية المناهضة للتمييز في بيان: هذه الإشارات العنصرية الصارخة صادمة ولا تغتفر، نأمل أن تنجح الجهات المعنية في تحديد الجناة واتخاذ أشد عقوبة ممكنة ضدهم. لا يوجد مكان لأي شكل من أشكال التمييز في كرة القدم أو المجتمع.