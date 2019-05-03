حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3 / 5 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها وصول بعثة الزمالك إلى سوسة بتونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلى فى موقعة حسم بطاقة التأهل لنهائى الكونفدرالية وسط استقبال الدولى التونسى فرجانى ساسى. الزمالك يصل تونس وسط استقبال فرجانى ساسى النجم الساحلى يمنع الـ" Underage " من حضور مباراة الزمالك فى الكونفدرالية الثامنة والنصف موعدا لمؤتمر جروس غداً قبل موقعة النجم الساحلى "الركبة" تُهدد مشاركة مروان محسن مع الأهلي أمام النجوم جيرالدو يشارك فى المران الجماعى للأهلى بعد استعادة الذاكرة لاسارتى يجتمع مع الجهاز المعاون.. ومران بدنى للاعبى الأهلى Advertisements اتحاد الكرة يعلن مواعيد الأسابيع الأخيرة للدورى الاثنين المقبل الانتهاء من تطوير استاد القاهرة قبل 10 أيام من أمم أفريقيا أبو ريدة ومجاهد وفضل يزورون استاد الإسكندرية

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