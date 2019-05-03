شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى: سأعود إلى الملاعب قريباً.. ومرتضى منصور "أبويا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التونسي فرجاني ساسى لاعب وسط الزمالك إنه سيعود قريباً إلى الملاعب، مؤكدا ثقته الكاملة فى زملائه بالفريق الأبيض على التأهل لنهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب النجم الساحلى التونسى.

وتواجد ساسى فى استقبال بعثة الزمالك اليوم بتونس ورافق اللاعبين فى التدريب الأول بسوسة لدعمهم حيث يتواجد منذ إصابته فى القدم فى بلاده للخضوع إلى التأهيل تحت إشراف الدكتور سهيل الشملى طبيب المنتخب التونسى.

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وقال ساسى لموقع الزمالك الرسمى إن لاعبى الفريق الأبيض قادرون على حسم التأهل لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية أمام النجم الساحلى، بعد الفوز فى الذهاب بهدف نظيف سجله كهربا، مضيفا أن النجم الساحلي التونسي فريق كبير ويحترمه، لكن الزمالك يضم لاعبين كبارا لديهم خبرات وأنه تحدث معهم لتشجيعهم ومؤازرتهم قبل المواجهة المهمة.

كما وجه فرجاني ساسي الشكر لمرتضي منصور رئيس الزمالك والذى قال إنه يعتبره أبا له حيث أكد أنه يتصل به دائما للاطمئنان على إصابته التي يعانى منها كما شكر جمهور الزمالك الذي يسانده بكل قوة ويعتبره أكبر داعم له.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي مساء بعد غدٍ الأحد في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.