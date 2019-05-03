شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 3 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الجمعة 3 / 5 / 2019 العديد من الأخبار والاحداث الهامة التى يرصدها ”الخليج 365” في التقرير التالي.

مروان محسن يكتفى بالجري حول الملعب.. ومران خفيف لعمرو وعلاء فى الأهلى

اكتفى مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة فى «الجيم» والجرى حول الملعب على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم استعداداً لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء بعد غدٍ، الأحد، على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الدوري الممتاز.

ويعاني مروان محسن من الإجهاد العضلى الذى دفع الجهاز الفني إلى وضع برنامج تأهيل للاعب للتخلص منه.

وفى سياق مختلف، خاض الثنائى عمرو جمال وأحمد علاء، لاعبا الفريق، تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى.

لاسارتى يركز على العرضيات والضغط على المنافس فى استعدادات الأهلى للنجوم

حرص الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى، على تدريب اللاعبين خلال مران اليوم الجمعة على كيفية الضغط على المنافس مع الاستلام والتسلم السريع للكرة، حيث أوقف لاسارتى المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وتصحيح بعض الأمور الفنية خلال التقسيمة القوية للاعبى الفريق التى أجراها فى مران اليوم بدون مشاركة حراس المرمى .

كما خصص لاسارتى فقرة للكرات العرضية بتكليف 6 لاعبين بإرسال الكرات العرضية المتقنة من الجهتين اليمنى واليسرى، حيث تواجد فى الجبهة اليمنى كل من: محمد هانى وحسين الشحات وباسم على، فى حين تواجد فى اليسرى كل من: محمود وحيد إسلام محارب ومحمد شريف.

لاسارتى يجتمع مع الجهاز المعاون.. ومران بدنى للاعبى الأهلى

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عقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة. وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة النجوم، المقرر لها السابعة مساء بعد غد الأحد على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الدورى الممتاز. يذكر أن الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على طلائع الجيش أمس الأول 2-1 في المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ31 من منافسات الدوري الممتاز. وفى ذات السياق، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي تدريبات بدنية بالجرى حول الملعب فى نهاية المران الصباحى اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

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