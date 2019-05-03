شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعسكر للاتحاد 48 ساعة وراحة أول أيام شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم لاعبو الإسماعيلى فى معسكر مغلق مساء اليوم الجمعة، ولك قبل 48 ساعة من مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس مصر.
وحرص الجهاز الفنى للإسماعيلى على اصطحاب جميع اللاعبين إلى المعسكر الحالى بالإسماعيلية على أن يتم اختيار 18 لاعبا عقب المران الختامى المقرر انطلاقه فى الحادية عشر من صباح الغد ثم السفر للقاهرة للمبيت هناك بأحد الفنادق القريبة من الملعب ويتطلع لاعبو الإسماعيلى لتحقيق الانتصار والصعود لدور نصف النهائى بالبطولة من أجل تعويض الجماهير عن الإخفاق فى النتائج بالدورى.
فيما قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى منح اللاعبين راحة سلبية، يوم الإثنين المقبل، الموافق أول أيام شهر رمضان المبارك من خوض التدريب، وذلك من أجل إفطار اللاعبين بجانب أسرهم وذويهم فى الشهر المبارك، على أن يستأنف الفريق تدريباته عقب الإجازة استعدادا لاستكمال المشوار بالدورى.
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