شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك الأول بسوسة.. حضور فرجانى ساسى.. وتدريبات خاصة للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، على التواجد خلال المران الأول للفريق بتونس الذى أقيم على ملعب القنطاوى بمدينة سوسة، من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة النجم الساحلي التونسى، التى ستقام بعد غد الأحد، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية، يغيب ساسى عن تلك المواجهة للإصابة حيث يتواجد فى تونس منذ إصابته فى القدم فى لقاء أغادير بالكونفدرالية للعلاج تحت إشراف الدكتور سهيل الشملى طبيب المنتخب التونسى.

وكان ساسى قد استقبل بعثة الزمالك فور وصولها إلى تونس وفضل التواجد فى تدريبات الفريق من أجل دعم زملائه وتحفيزهم للتأهل إلى دور النهائى ببطولة الكونفدرالية بعد الفوز فى لقاء الذهاب بهدف نظيف سجله كهربا.

وبدأ مران الزمالك اليوم بالتدريب علي لعب الكرة من لمسة واحدة بين مجموعات ثنائية بين اللاعبين تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق والثنائى أيمن عبد العزيز وأمير عزمى فيما خصص توماس جوتز مدرب حراس مرمى الفريق مرانا خاصا لحراس المرمى بالفريق لتدريبهم على بعض الأمور الفنية.