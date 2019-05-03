شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس المقاصة يكشف تقييم تجربة المُنقذ "عمر" نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة ومحمد مجد عضو مجلس إدارة المقاصة سبورت، على حضور مران فريق المقاصة مساء اليوم الجمعة، الذى أقيم على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي.

وتحدث اللواء محمد عبد السلام مع الجهاز الفني بقيادة جمال عمر ولاعبي الفريق، بحضور وليد هويدي مدير الكرة، مشيدا بالروح القتالية العالية والأداء المميز للفريق الفيومى أمام فريق بيراميدز المباراة الأخيرة بالدورى التى نجح الفريق الفيومى فى التعادل فيها خاصة لما يمتلكه المنافس من قدرات ونجح أيضا فى تحقيق الفوز بالدورى على قطبى الكرة المصرية.

طلب عبد السلام من اللاعبين خوض المباريات المتبقية بنفس الروح العالية، مؤكدا ثقته في قدراتهم على إنهاء مسابقة الدوري بشكل مميز، وتعويض الإخفاقات الماضية التى جعلت الفريق يبتعد عن المربع الذهبى.

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كما أكد رئيس المقاصة للجهاز الفني ثقته الكاملة في قدراتهم وامكانياتهم وإنهم قادرين على قيادة الفريق لبر الأمان وإنهاء الدوري بشكل جيد وطالبهم بالتركيز خلال اللقاءات المتبقية وعدم الانشغال بما يثار في الاعلام حول وجود مفاوضات مع مدربين مصريين لقيادة الفريق وإنه سوف يتم تقيم التجربة بعد نهاية الدورى.

ووجه جمال عمر المدير الفنى الحالى للمقاصة شكره لمجلس ادارة النادى برئاسة اللواء محمد عبد السلام، على الدعم والمساندة الكاملة له وإنه ومعاونيه سوف يبذلون قصاري جهدهم للعودة الى المربع الذهبي وأنهم أبناء النادي وتحت أمر مجلس الإدارة وكل تركيزهم هو عودة الانتصارات للفريق خلال اللقاءات المتبقية بالدوري.