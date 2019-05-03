شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبية وبرونزية للفراعنة فى أول أيام الدورى العالمى للكاراتيه بقبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق المنتخب الوطنى للكاراتيه ذهبية وبرونزية فى أول أيام الدورى العالمى للشباب والمقام حالياً فى قبرص ويستمر المنافسات خلاله حتى 6 مايو الجارى، أحرزت الذهبية نورسين على فى وزن 59 كجم، بينما أحرزت البرونزية ياسمين نصر الجويلى فى وزن 48 كجم فى منافسات البطولة .

وتضم بعثة الفراعنة فى البطولة 24 لاعب و لاعبة و يرأس البعثة سامح الشبراوى، المدربان محمد عبد الرجال ومحمد فتحى مدربان للكوميتيه، الإضافة إلى إبراهيم مجدى مدربا للكاتا.

Advertisements

يذكر أن منتخب الكبار شارك فى الدورى العالمى بالمغرب و حقق 3 ذهبيات متنوعة خلال البطولة.