"سوبر كورة" بوس وأحضان ورقص ع الطبلة.. شاهد كيف احتفل لاعبات الطيران بلقب الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة"، لحظة احتفال لاعبات فريق الطيران مع الجماهير داخل أرض الملعب بعد حصولهم على لقب دورى الكرة النسائية للمرة الثانية فى التاريخ .

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