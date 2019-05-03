تعرف على المباريات المتبقية لمانشستر سيتي وليفربول في الدوري الانجليزي وموقف الفريقين

أوشك موعد التتويج بلقب البريميرليج هذا الموسم، وتعيين هوية بطل الدوري الإنجليزي 2018-2019، حيث لم يتبق سوى ثلاث جولات فقط على نهاية المسابقة التي تلفظ أنفاسها الأخيرة، وتشهد صراع محتدم بين مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي، وليفربول ثاني أكثر الفرق الإنجليزية تتويجاً باللقب على مدار التاريخ.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 35 جولة برصيد 89 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المطارد المباشر ليفربول الذي يمتلك 88 نقطة، وبناءاً على المعطيات السابقة والمباريات المتبقية لمانشستر سيتي وليفربول فإن تحديد بطل البريميرليغ هذا الموسم يفترض أن يتأجل حتى الجولة الختامية.

المباريات المتبقية لمانشستر سيتي

يتلقي مانشستر سيتي في الجولة 36 ضد بيرنلي يوم الأحد 28 أبريل في الساعة 16:05 بتوقيت على ملعب الأخير، وفي الجولة قبل الختامية يستضيف مانشستر سيتي نظيره ليستر سيتي يوم الاثنين السادس من مايو، قبل أن ينهي مبارياته بلقاء برايتون خارج ملعبه يوم 12 مايو.

المباريات المتبقية لليفربول

أما ليفربول مطارد السيتي على اللقب، يلتقي الجمعة 26 أبريل ضد هدرسيفيلد في الجولة السادسة والثلاثون، قبل أن يرحل لمواجهة نيوكاسل في الجولة 37 قبل الأخيرة في الرابع من مايو، ويختتم مبارياته يوم 12 مايو ضد ولفرهامبتون على ملعب أنفليد روود.