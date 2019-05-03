برشلونة يوجه رسالة هامة لصلاح.. تعرف عليها



نشر حساب برشلونة الرسمي على موقع تويتر رسالة لنجم ليفربول المصري محمد صلاح، قبل موقعة الفريقين القادمة بدوري أبطال أوروبا.

وكتب حساب النادي "الكتالوني": "نراك مرة أخرى الأسبوع المقبل" ووضع لقطة لتحية صلاح والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من مواجهة الفريقين في الذهاب، كما وضع العلمين الأرجنتيني والمصري إلى جانب صورة تعبيرية لقلبين، أحمر وأزرق.

وكان ميسي قد تفوق على صلاح وفريقه ليفربول الأربعاء الماضي، وقاد فريقه للانتصار بنتيجة 3-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ولاقت صورة ميسي وصلاح تفاعلا كبيرا على موقع تويتر، وحصدت أكثر من 400 تعليق و4 آلاف إعادة تغريد و73 ألف إعجاب.

وسيواجه ليفربول ضيفه برشلونة على استاد أنفيلد في إياب نصف النهائي الثلاثاء المقبل، ويحتاج النادي الإنجليزي للانتصار بنتيجة 4-0 للتأهل للمباراة النهائية في مدريد.