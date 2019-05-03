مران الزمالك.. فقرة خاصة لحراس المرمى.. وساسي يؤازر اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، مرانه الأول في تونس اليوم على ملعب القنطاوي بمدينة سوسة استعدادا لمواجهة النجم الساحلي.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى تونس عصر اليوم الجمعة؛ استعدادًا للقاء النجم الساحلي يوم الأحد المقبل في إياب دور نصف النهائي ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

واستقلت بعثة الزمالك حافلة من المطار لمدة ٢٥ دقيقة متوجهة إلى مدينة سوسة؛ حيث استقبلهم لاعبهم فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي فى المباراة التي تقام الأحد القادم الساعة التاسعة مساء على ستاد سوسة الأوليمبي في إياب دور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية.

Advertisements

وفاز الزمالك ذهابا على ملعب برج العرب بهدف نظيف سجله محمود عبد المنعم كهربا.

وقاد المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، مران الفريق والذي بدأ بالتدريب علي لعب الكرة من لمسة واحدة بين مجموعات ثنائية بين اللاعبين تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق وأمير عزمي وأيمن عبد العزيز المدربين.

وقرر توماس جوتز مدرب حراس مرمى الزمالك، تخصيص مرانا خاصا لحراس المرمي بالفريق محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح.

وتواجد التونسي فرجاني ساسي، لاعب الزمالك، في مران الفريق الأبيض، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة النجم الساحلي التونسي في كأس الكونفدرالية.

ويغيب عن الفريق كلًا من مصطفى فتحي، حازم إمام، فرجاني ساسي، خالد بوطيب، محمد عنتر للإصابة وأحمد مدبولي لأسباب فنية.