في بيان رسمي.. النجم الساحلي يرفض حضور جماهير أقل من 18 سنة مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي النجم الساحلي التونسي عدم السماح لحضور الجماهير دون 18 عاماً في مدرجات الملعب الأوليمبي بسوسة خلال مواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

واعتادت الأندية والمنتخبات في شمال إفريقيا منع الأطفال والمراهقين من حضور المباريات المصيرية وكذلك النساء، رغبةً في مؤازرة قوية وتشجيع مستمر من كل من في الملعب.

وتفتح أبواب الملعب الأوليمبي في تمام الخامسة مساءً على أن يتم غلقها قبل انطلاق اللقاء بنصف ساعة، وذلك وفقاً لبيان النادي التونسي.

وحقق الزمالك فوزاً صعباً ومثيراً للقلق على النجم الساحلي في لقاء الذهاب على استاد برج العرب في الإسكندرية بهدف نظيف، ليصبح مطالباً بالتعادل أو الخسارة بفارق هدف في حالة تسجيله في سوسة.