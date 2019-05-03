تقرير.. سر الجبهة اليسرى والنصف ساعة الأولى.. كيف يسجل الزمالك أمام النجم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي فى المباراة التي تقام الأحد القادم الساعة التاسعة مساء على ستاد سوسة الأوليمبي في إياب دور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية.

وفاز الزمالك ذهابا على ملعب برج العرب بهدف نظيف سجله محمود عبد المنعم كهربا.

فريق النجم الساحلي، يتسلح بأرضه وجماهيره خلال مواجهة العودة أمام الزمالك، لكن رغم فوز الزمالك في مواجهة الذهاب، واحتياجه فقط للتعادل بأي نتيجة للتأهل للنهائي، لكنه سيحاول التسجيل في مواجهة العودة لتسهيل مهمته.

ونرصد في هذا التقرير كيف يسجل الزمالك في شباك النجم بالنظر إلى المباريات التي خاضها الفريق التونسي بالكونفدرالية هذا الموسم.

أول هدف دخل شباك النجم الساحلي خلال مشواره في الكونفدرالية، كان أمام إستاد أبيدجان بدور الـ 32، وجاء عن طريق عرضية من الجانب الأيسر للنجم في الدقيقة 50 سكنت بعدها الشباك عن طريق اللاعب باكايوكو.

النجم الساحلي خسر أمام الصفاقسي التونسي بدور المجموعات بهدف دون رد، الهدف الذي استقبلته شباك النجم الساحلي، جاء عن طريقة كرة عرضية أرضية من الجبهة اليمنى للنجم، حولها أيمن الحرزي لهدف في الشباك.

في الجولة الثالثة بدور المجموعات، فاز فريق النجم الساحلي على ضيفه إينوجو رينجرز بنتيجة هدفين لهدف، حيث استقبلت شباك النجم صاحب الأرض هدف أول في الدقيقة 15، بعد ضرب الدفاع بتمريرة خلف ثنائي الدفاع، لينفرد بعدها بريجت سيلاس بحارس النجم ويسددها بنجاح في المرمى

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خسر فريق النجم أمام مواطنه الصفاقسي في الجولة الخامسة بدور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، بنتيجة هدفين لهدف.

الهدف الأول للصفاقسي، جاء في الدقيقة 58 من كرة عرضية أرضية قادمة من الجبهة اليسرى للنجم الساحلي، استغلها فراس شواط وسجلها في الشباك، بينما جاء الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 62.

في الدور ربع النهائي، وخلال مباراة الذهاب أمام الهلال السوداني استطاع الفوز على أرضه بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، حيث جاء هدف الفريق السوداني في الدقيقة 59 بعد تصويبة من الجانب الأيسر للنجم عن طريق اللاعب اطهر الطاهر.

مباراة العودة بالدور ربع النهائي للكونفدرالية الأفريقية، فاز النجم الساحلي على الهلال السوداني بهدفين لهدف، وجاء هدف الفريق السوداني في الدقيقة 30 بعد كرة ساقطة داخل منطقة جزاء من الناحية اليسرى للنجم استغلها وليد بخيت الارتباك الدفاعي وسدد الكرة في المرمى.

في ذهاب الدور نصف النهائي، خسر النجم أمام الزمالك بهدف دون رد سجله محمود كهربا، الهدف جاء في الدقيقة 37 من الجبهة اليمنى للنجم.

استقبلت شباك النجم الساحلي 8 أهداف طوال مشواره بالكونفدرالية الإفريقية، منها 4 أهداف قادمة من الجانب الأيسر للنجم وهدف من خلف الدفاعات ومثله من الجبهة اليمنى للنجم، بينما استقبلت شباك الفريق التونسي هدفا من ركلة جزاء.

الأهداف التي سجلت في شباك النجم الساحلي منها 4 أهداف كانت في الشوط الأول بالدقائق ( 9 - 15 - 30- 37)، بينما دخلت شباكه 4 أهداف في الشوط الثاني بالدقائق (50- 58- 59- 62).

بالنظر لتلك الدقائق فإن النجم دخل شباكه أهداف خلال ما بين الدقيقة 9 وحتى الدقيقة 30 ، في 20 دقيقة بالشوط الأول، أمام عن الشوط الثاني فتتمركز الأربع الأهداف التي سجلت في ما بين الدقيقة 50 وحتى الدقيقة 62.