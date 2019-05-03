أحمد علي يتحدث لمصراوي عن مفاوضات بيراميدز لضمه.. وطموحه مع المقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

رفض أحمد علي مهاجم نادي المقاولون العرب الحديث عما يتم تداوله عن مفاوضات معه من قبل مسؤولي نادي بيراميدز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتصدر أحمد علي جدول هدافي الدوري المصري برصيد 17 هدفًا سجلهم خلال 26 مباراة صنع خلالهم أيضًا هدفًا واحدًا لزملائه.

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وأشار مهاجم المقاولون في تصريحات خاصة ليلاكورة إلى أنه يركز مع ناديه خلال الفترة الجارية لإنهاء الدوري في المركز الرابع، مشددًا على أنه سيواصل بذل كل جهده لتحقيق هذا الهدف.

ويحتل المقاولون المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة جمعهم من 31 مباراة بفارق 3 نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع برصيد 47 نقطة جمعهم من 30 مباراة.

وأتم علي حديثه بالإشارة إلى إنه من المبكر جدًا الحديث عن أي شيء يخص انتقالات الموسم الجديد؛ حيث يترك كل هذه الأمور لنهاية الموسم الحالي حتى لا يؤثر الأمر على تركيزه.