تفاصيل جلسة رئيس المقاصة مع الجهاز الفني واللاعبين

حرص اللواء محمد عبد السلام ، رئيس نادي المقاصة ، ومحمد مجد عضو مجلس إدارة المقاصة سبورت ، علي حضور مران فريق المقاصة مساء اليوم الجمعة، الذى أقيم على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي. وتحدث اللواء محمد عبد السلام ،مع الجهاز الفني بقيادة جمال عمر ، ولاعبي الفريق ، بحضور وليد هويدي ، مدير الكرة ، وأشاد عبدالسلام بالروح القتالية العالية والأداء المميز للمقاصة أمام فريق بيراميدز المباراة الاخيرة بالدوري ، خاصة ان بيراميدز فريق جيد وحقق الفوز على قطبي الكرة المصرية . وطلب عبد السلام ، من اللاعبين خوض المباريات المتبقية بنفس الروح العالية ، وانه يثق في قدراتهم على إنهاء مسابقة الدوري بشكل مميز ، وتعويض الإخفاقات الماضية التى جعلت الفريق يبتعد عن المربع الذهبي . وأكد رئيس المقاصة ، للجهاز الفني ، ثقته الكاملة في قدراتهم وامكانياتهم ،وانهم قادرين على قيادة الفريق لبر الأمان وانهاء الدوري بشكل جيد ، وطالبهم بالتركيز خلال اللقاءات المتبقية ، وعدم الانشغال بما يثار في الاعلام حول وجود مفاوضات مع مدربين مصريين لقيادة الفريق ، وانه سوف يتم تقيم التجربة بعد نهاية الدوري . ووجه جمال عمر ، شكره لمجلس ادارة المقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، على الدعم والمساندة الكاملة له ، وانه ومعاونيه سوف يبذلون قصاري جهدهم للعودة الى المربع الذهبي ، وأنهم أبناء النادي ، وتحت أمر مجلس الإدارة ، وكل تركيزهم هو عودة الانتصارات للفريق خلال اللقاءات المتبقية بالدوري .
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