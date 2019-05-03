بالفيديو.. “صالح وحجازي وساسي” أبرز ضحايا رامز جلال في رمضان

أظهر البرومو الدعائي لبرنامج المقالب الشهير الذي يقدمه رامز جلال في شهر رمضان الكريم، ظهور عدد من لاعبي كرة القدم المصرية في برنامجه “رامز في الشلال”.
وظهر صالح جمعة لاعب الأهلي في البرومو الخاص ببرنامج رامز بالإضافة لأحمد حجازي لاعب وست برومتش الإنجليزي والمنتخب المصري، إلى جانب التونسي فرجاني ساسي الذي لم يظهر لكن تم ذكر اسمه على لسان رامز خلال البرومو.
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