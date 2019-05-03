ينتظر لاعبو فريق الشباب بالنادى الأهلى، موقف اتحاد كرة القدم، من استمرار مسابقة 1997 فى الموسم المقبل.
وتلقى عدد من شباب الأهلى مثل يوسف علاء ومصطفى صبحى ومصطفى فرماوى وهشام شعبان وفادى فريد، بعض العروض من أندية محلية للتعاقد معهم، فى صفقة انتقال حر.
لكن اتحاد كرة القدم لم يحسم الموقف حتى الآن، خاصة بأن شوقى غريب لديه رغبة فى إقامة الدورى الأوليمبي لمواليد 97، من أجل تجهيز لاعبين شباب يمكنهم اللعب فى صفوف المنتخب خلال تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو.
فيما رفض مسئولو الأهلى، التعليق على الأمر حاليًا، وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بأن جميع اللاعبين مرتبطين بعقود سارية، وسيتم تصعيد بعضهم، بالإضافة لإعارة لاعبين آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر مستقبل شباب الأهلي على طاولة اتحاد الكرة.. والنادي يعلق: “لديهم عقود سارية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.