مستقبل شباب الأهلي على طاولة اتحاد الكرة.. والنادي يعلق: “لديهم عقود سارية”

ينتظر لاعبو فريق الشباب بالنادى الأهلى، موقف اتحاد كرة القدم، من استمرار مسابقة 1997 فى الموسم المقبل.

وتلقى عدد من شباب الأهلى مثل يوسف علاء ومصطفى صبحى ومصطفى فرماوى وهشام شعبان وفادى فريد، بعض العروض من أندية محلية للتعاقد معهم، فى صفقة انتقال حر.

لكن اتحاد كرة القدم لم يحسم الموقف حتى الآن، خاصة بأن شوقى غريب لديه رغبة فى إقامة الدورى الأوليمبي لمواليد 97، من أجل تجهيز لاعبين شباب يمكنهم اللعب فى صفوف المنتخب خلال تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

فيما رفض مسئولو الأهلى، التعليق على الأمر حاليًا، وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بأن جميع اللاعبين مرتبطين بعقود سارية، وسيتم تصعيد بعضهم، بالإضافة لإعارة لاعبين آخرين.