إعلان أسعار تذاكر مباراة الزمالك والنجم الساحلي في الكونفدرالية

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي عن أسعار تذاكر مباراة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية. وأصدر النادي التونسي بيانًا جاء نصه كالآتي : تنطلق عملية بيع تذاكر مباراة إياب الدور نصف النهائي لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم بين النجم الرياضي الساحلي و الزمالك المصري غدا,السبت بداية من الساعة الثامنة صباحا بشبابيك مقر النادي. أسعار التذاكر: مدارج جانبية:10د Advertisements مدارج غربية:15د مدارج شرقية: 15د مدارج عليا: 20د منصة عدد 3: 30د منصة رئيسية: 100د

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