تعرف على نجوم الكرة ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان

نشر الممثل رامز جلال البرومو الرسمي لبرنامج المقالب الرمضاني الشهير عبر قناة إم بي سي مصر الفضائية. وظهر أكثر من لاعب في البرومو على رأسهم رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق وصالح جمعة لاعب البرومو على رأسهم رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق وصالح جمعة لاعبوسط الأهلي وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي والتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك. وتتردد أنباء قوية عن ظهور حسين الشحات لاعب وسط الأهلي أيضاً في حلقات البرنامج.

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