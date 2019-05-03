مدرب الأهلي يمنح رامي ربيعة فرصة المشاركة أمام النجوم

يدرس الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي منح الفرصة لرامي ربيعة مدافع الفريق لخوض لقاء النجوم بالدوري بعد غدٍ مدافع الفريق لخوض لقاء النجوم بالدوري بعد غدٍالأحد. ونفى مصدر بالجهاز الفني للأهلي إيقاف ياسر إبراهيم مدافع الفريق بسبب الإنذارات ولكنه أكد أن لاسارتي يدرس إشراك ربيعة.

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