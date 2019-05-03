مدرب مصر المقاصة يستعين بسداسي فريق الشباب

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة ، بقياده جمال عمر ، المدير الفني للفريق ، بتصعيد سداسي فريق الشباب الثلاثي عفروتو – عبدالله جمعة – أحمد ياسين من مواليد 97 ، الثنائي صغيرى –ناصر الفار من مواليد 98- بيومى من مواليد 99 ، الى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي .
ويسعى الجهاز الفني للمقاصة ، تصعيد اللاعبين المميزين في مختلف فرق قطاع الناشئين
وحرص اللواء محمد عبد السلام ، رئيس المقاصة ، على تهنئة السداسى بالتواجد فى تدريبات الفريق الأول متمنيا لهم التوفيق وبذل مجهود كبير للتواجد بصفة اساسية مع الفريق ، واستغلال الفرصة واكتساب الخبرات من زملائهم الكبار .
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