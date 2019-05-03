غيابات بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو

استقر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني على قائمة فريقه لمواجهة سيلتا فيجو، غدًا السبت في التاسعة إلا الربع، ضمن الأسبوع الــ36 من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة البلوجرانا العديد من الغيابات وهي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وذلك لإراحته قبل مواجهة ليفربول، بالإضافة إلى لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وجوردي البا، وإيفان راكيتيتش

وسيرجيو روبرتو والحارس الالماني تير شتيجن.

وجاءت القائمة على النحو التالي :

حراسة المرمى: سيليسن، ايناكي بينا

Advertisements

الدفاع: سيميدو، توديبو، لينجليت، موريلو، أومتيتي، فيرمايلن، وايجيه.

وسط الملعب: ريكي بويج، فيدال، إلينا، كولادو، آرثر، كوتينيو، برينس بواتينج.

الهجوم: مالكوم، ديمبلي