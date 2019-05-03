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غيابات بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو

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استقر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني على قائمة فريقه لمواجهة سيلتا فيجو، غدًا السبت في التاسعة إلا الربع، ضمن الأسبوع الــ36 من

وشهدت قائمة البلوجرانا العديد من الغيابات وهي النجم الأرجنتيني ليونيل وذلك لإراحته قبل مواجهة ، بالإضافة إلى لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وجوردي البا، وإيفان راكيتيتش

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وسيرجيو روبرتو والحارس الالماني تير شتيجن.

وجاءت القائمة على النحو التالي :

حراسة المرمى: سيليسن، ايناكي بينا

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الدفاع: سيميدو، توديبو، لينجليت، موريلو، أومتيتي، فيرمايلن، وايجيه.

وسط الملعب: ريكي بويج، فيدال، إلينا، كولادو، آرثر، كوتينيو، برينس بواتينج.

الهجوم: مالكوم، ديمبلي

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