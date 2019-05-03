فرجاني ساسي يؤازر لاعبي الزمالك في تدريبات اليوم

حرص التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة بنادي الزمالك على التواجد خلال تدريبات الفريق التى تقام حاليا على ملعب القنطاوي بمدينة سوسة التونسية من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة النجم الساحلي التونسي في كأس سوسة التونسية من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة النجم الساحلي التونسي في كأسالكونفيدرالية. ويغيب ساسي عن الفريق أمام النجم الساحلي بسبب الإصابة التى يعاني منها. ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي مساء بعد غدٍ الأحد في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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