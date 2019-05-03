رئيس نادي مصر المقاصة يحضر مران الفريق استعدادًا للقاء النجوم

حرص اللواء محمد عبد السلام

، رئيس نادى مصر للمقاصة ، ومحمد مجد عضو مجلس المقاصة سبورت ، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، فى إطار الاستعدادات لمواجهة فريق النجوم ، المقرر لها الجمعة المقبلة 10 مايو ، بالجولة ال 32 لمسابقة الدورى المصرى لكرة القدم .

وقام اللواء محمد عبد السلام

ومجد ، ووليد هويدى مدير الكرة بالنادي ، بمتابعة مران الفريق ، تحت قيادة جمال عمر ومعاونيه .

وانتظم فريق المقاصة ، فى التدريبات الجماعية اليوم الجمعه ، بعد انتهاء الراحة السلبية ، التى حصل الفريق عليها لمدة 48 ساعة .