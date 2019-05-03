تدريبات خاصة لحراس مرمى الزمالك خلال مران اليوم

خصص توماس جوتز مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانا خاصا لحراس المرمي بالفريق: محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح. وعماد السيد وعمر صلاح. وذلك خلال تدريب الفريق اليوم على ملعب القنطاوي في مدينة سوسة التونسية استعدادا لمباراة النجم الساحلي التونسي في الكونفيدرالية. ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي مساء بعد غدٍ الأحد في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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