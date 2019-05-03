رسميًا.. سيدات تنس الطاولة بالأهلي يتوجن ببطولة الدوري

توج الفريق الأول لتنس الطاولة “سيدات” بالنادي الأهلي رسميا بلقب بطولة الدوري العام عقب الفوز على نظيره، جزيرة الورد، مساء اليوم،

الجمعة، بنتيجة ٣-١.

وكان فريق تنس طاولة الأهلي للسيدات قد حسم اللقب في وقت سابق

بعد فوزه على الزمالك بنتيجة ٣-صفر.

وبذلك يواصل الفريق التربع على قمة تنس الطاولة بعدما استهل الموسم بتحقيق لقب البطولة العربية وبطولة كأس مصر ثم لقب بطولة الدوري الممتاز.