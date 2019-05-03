رسميًا.. سيدات تنس الطاولة بالأهلي يتوجن ببطولة الدوري

توج الفريق الأول لتنس الطاولة “سيدات” بالنادي الأهلي رسميا بلقب بطولة الدوري العام عقب الفوز على نظيره، جزيرة الورد، مساء اليوم،الجمعة، بنتيجة ٣-١.
وكان فريق تنس طاولة الأهلي للسيدات قد حسم اللقب في وقت سابق
وبذلك يواصل الفريق التربع على قمة تنس الطاولة بعدما استهل الموسم بتحقيق لقب البطولة العربية وبطولة كأس مصر ثم لقب بطولة الدوري الممتاز.
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