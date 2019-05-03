رياضة | أول تعليق من ساسي بعد وصول الزمالك لتونس استعدادا للنجم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من ساسي بعد وصول الزمالك لتونس استعدادا للنجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على حرصه على التواجد مع بعثة الفريق منذ وصولها تونس، مشيرا إلى ثقته الكبيرة في اللاعبين وأنهم قادرون على حسم التأهل لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية أمام النجم الساحلي التونسي.

وأضاف ساسي أن النجم الساحلي التونسي فريق كبير ويحترمه مشددا على أن فريق الزمالك يضم لاعبين كبارا لديهم خبرات وأنه شخصيا تحدث معهم لتشجيعهم ومؤازرتهم قبل المواجهة المهمة.

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وأوضح لاعب وسط الزمالك أنه سيعود قريبا إلى الملاعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي مساء بعد غدٍ الأحد في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.