رياضة | 3 قرارات من النجم الساحلي قبل مباراة الزمالك (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 قرارات من النجم الساحلي قبل مباراة الزمالك (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع مسئولو نادي النجم الساحلي التونسي بعض الضوابط الخاصة بحضور الجماهير مباراة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية.

وجاءت الضوابط في 3 قواعد :

1-تحديد السن القانوني لدخول الملعب وهو 18 سنة وعدم السماح بحضور أقل من هذا العمر.

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2-فتح أبواب الملعب الأوليمبي في سوسة الساعة الخامسة مساءًا وتغلق قبل بداية المباراة بنصف ساعة فقط.

3-توفير حافلات بعد نهاية المباراة لنقل الجماهير إلى كافة المدن.

وتقام المباراة مساء الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءًا بإياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية علمًا أن لقاء الذهاب انتهى لمصلحة الزمالك بهدف نظيف.