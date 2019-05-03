رياضة | فرجاني ساسي في مران الزمالك قبل موقعة النجم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي في مران الزمالك قبل موقعة النجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة بنادي الزمالك على التواجد خلال تدريبات الفريق التى تقام حاليا على ملعب القنطاوي بمدينة سوسة التونسية من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة النجم الساحلي التونسي في كأس الكونفيدرالية.

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ويغيب ساسي عن الفريق أمام النجم الساحلي بسبب الإصابة التى يعاني منها.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي مساء بعد غدٍ الأحد في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.