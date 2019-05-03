رياضة | مركز شباب سنتريس يحصد لقب النسخة الساسة من دوري مراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز شباب سنتريس يحصد لقب النسخة الساسة من دوري مراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مركز شباب سنتريس، في تحقيق لقب بطولة دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بعدما تغلب على فريق مركز شباب فيصل السويس، بركلات الترجيح، عقب إنتهاء خلال المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على استاد أسوان.

تقدم فيصل السويس بهدف في الدقيقة 14 من الشوط الثاني من ركلة حرة سجلها اللاعب أحمد عبد الله، وفي الدقيقة 20 تعادل علاء محمود لسنتريس من كرة عرضية سددها ببراعة داخل المرمى.

وشهدت ركلات الترجيح فوز فريق مركز شباب سنتريس، بنتيجة 5-4 ليحقق لقب النسخة السادسة لبطولة دوري مراكز الشباب للمرّة الاولى في تاريخه.

Advertisements

وسجل ركلات الترجيح لفريق سنتريس كلاً من شعبان جمال، علاء محمود، محمد حسني، كريم شحاتة، فتحي جمال، بيما أحرز لفيصل الرباعي محمد فيجو، وكريم حافظ، وإسلام أبو الفتوح، ومحمد سمسم، بينما تصدى رامي سامي حارس سنتريس لركلة جزاء من اللاعب أحمد عبد الله.

وبذلك يحصل فريق مركز شباب سنتريس على لقب النسخة السادسة للبطولة، إضافة إلى مبلغ 350 ألف جنية.

وحضر اللقاء النهائي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحافظ أسوان، ورئيس نادي أسوان، ونخبة من الرياضيين في محافظة أسوان.