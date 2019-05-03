رياضة | قائد زيمبابوي لـ "الخليج 365 الرياضي": طموحنا الصعود من المجموعة.. ومحمد صلاح لاعب عالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد زيمبابوي لـ "الخليج 365 الرياضي": طموحنا الصعود من المجموعة.. ومحمد صلاح لاعب عالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"زيمبابوي ستكون مثيرة للإهتمام ببطولة كأس الأمم الإفريقية".. بهذه الكلمات بدأ قائد المنتخب الزيمبابوي "ويلارد كاتسندي" لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ، حديثه لـ "الخليج 365 الرياضي"عن مشاركة منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها في مصر يونيو القادم.

وقال كاتساندي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :"سنذهب إلي مصر وسنتعامل بشكل جيد مع كل المباريات ومع جميع الظروف التي ستواجهنا فالمنتخب الزيمبابوي دائما يذهب للبطولات وهو لا يخشي أي شئ ويفكر فقط في النجاح وأن يجعل المشاركة مثيرة للإهتمام".

وعن تواجد زيمبابوي في مجموعة تضم كل من مصر والكونغو الديمقراطية وأوغندا، قال :"مجموعة صعبة بالطبع ولكن إذا كنت ترغب في القيام بعمل جيد في هذه البطولة ، يجب عليك الفوز على الأفضل".

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وعن طموحات لاعبي زيمبابوي، أوضح كاتساندي :"طموحاتنا بالطبع الصعود أولا من المجموعة و القيام بعمل جيد لنا كلاعبين ولبلدنا من أجل الإستمرار في البطولة".

وعن تقييمه للمنتخب المصري، قال" منتخب مصر فريق جيد ككل، ويلعب على أرضه وبين جماهيره ويتمكن من الفوز باللقب "

وعن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني المصري، قال" محمد صلاح لاعب من طراز عالمي ونعرفه جيدا.

ويذكر أن كاتساندي لعب للمنتخب الزيمبابوي 21 مباراة، منذ أول مشاركة له في مارس 2009، ويعتبر قائدا للفريق،و شارك بكأس الأمم 2017 و في مباراة وحيدة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم كانت أمام منتخب ليبيريا.