رياضة | مجلس إدارة الزمالك يؤازر اللاعبين في المران الأول بتونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس إدارة الزمالك يؤازر اللاعبين في المران الأول بتونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول بالنادي في تونس واللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة النادي وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي وأحمد مرتضي على حضور مران الفريق الأول في ملعب القنطاوي بمدينة سوسة التونسية، وذلك من أجل مؤازرة اللاعبين والشد من أزرهم قبل مواجهة النجم الساحلي بالكونفيدرالية.

الزمالك يتوجه لملعب القنطاوي بسوسة لخوض مرانه الأول

توجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى ملعب القنطاوي بمدينة سوسة التونسية من أجل أداء مرانه الأول في تونس.

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ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي مساء بعد غدٍ الأحد في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

كانت بعثة الزمالك قد وصلت تونس عصر اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة النجم الساحلي.