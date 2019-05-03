رياضة | انطلاق مران الزمالك في تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق مران الزمالك في تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق مران فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على ملعب القنطاوي بمدينة سوسة التونسية بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي في كأس الكونفيدرالية.

وبدأ المران الأول للزمالك في تونس بالتدريب علي لعب الكرة من لمسة واحدة بين مجموعات ثنائية بين اللاعبين تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق وأمير عزمي وأيمن عبد العزيز المدربين.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي مساء بعد غدٍ الأحد في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.