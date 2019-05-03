رياضة | مفاجأت مدوية في قائمة برشلونة لمباراة سيلتا فيجو.. غياب 5 نجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأت مدوية في قائمة برشلونة لمباراة سيلتا فيجو.. غياب 5 نجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة فريق نادي سيلتا فيجو يوم غداً السبت على ملعب بالايدوس لحساب مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

وشهدت القائمة وجود مفاجأت بالجملة حيث قرر المدير الفني إراحة نجم الفريق والقائد ليونيل ميسي بالإضافة إلى لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وشتيجن والمدافع المخضرم جيرارد بيكيه فيما شهدت القائمة دخول بعض اللاعبين الشباب بعد حسم الفريق للقب الدوري الجولة الماضية.

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وجاءت القائمة على النحو التالي :-

ياسبر سيلسين – نيلسون سيميدو – توديبو – فيليب كوتينيو – أرثر ميلو – عثمان ديمبلي – مالكوم – لينجليت – موريلو – كيفن برنس بواتينج – كارلوس الينيا – ارتوروا فيدال – صامويل أومتيتي – توماس فيرمايلين – ريكي بويج – اياكي بينا – كولادو – واجيو.

هذا ويحتل برشلونة المركز الاول وضمن الحصول على الليجا برصيد 83 نقطة فيما يقبع فريق نادي سيلتا فيجو في المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة.