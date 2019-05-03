رياضة | نجم ريال مدريد يعود للملكي من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يعود للملكي من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أسبانية أن الكولومبي خاميس رودريجيز سيعود لريال مدريد مرة أخرى في يونيو المقبل، إذا لم يقوم نادي بايرن ميونيخ بتفعيل بند شراءه من النادي الملكي.

وأكدت صحيفة "ماركا" أن نادي بايرن ميونيخ قرر ترك "خاميس رودريجيز" يعود للريال بعد قضاء موسمين معهم بدلاً من التعاقد معه، حيث أن علاقته مع نيكو كوفاتش غير قابلة للإصلاح، والمدرب الكرواتي غير سعيد بوجوده.

ريال مدريد تعاقد مع خاميس في 2014 مقابل 80 مليون يورو، لكن عودته هذا الصيف ستكون خطوة مؤقتة، حيث أن زين الدين زيدان لا يعتمد عليه، وسوف تستمع إدارة الملكي للعروض المقدمة للاعب حيث أنه لن يكون له مكانًا في تشكيل الميرينجي الموسم المقبل.

وينتهي عقد رودريجيز مع ريال مدريد في 2021.