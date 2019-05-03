رياضة | 4 نجوم يقتربون من الرحيل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 نجوم يقتربون من الرحيل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفنى للأهلي على الاستغناء عن 4 لاعبين نهاية الموسم الحالي وذكر ذلك في تقريره الذي قدمه إلى محمود الخطيب رئيس النادي وذلك لأسباب فنية.

يعد أحمد علاء مدافع الفريق المنضم فى بداية الموسم من الداخلية أول اللاعبين الراحلين عن الفريق وطالب لاسارتي بإعارته أو عرضه للبيع بالإضافة إلى ثنائي الوسط إسلام محارب وأحمد حمودي الذي يفضل عرضهم للبيع بالإضافة إلى إعارة صلاح محسن ومنحه الفرصة للمشاركة في المباريات.

وعلى صعيد آخر، قرر لاسارتي الابقاء على كلا من محمد شريف وأحمد الشيخ، حيث طلب لاسارتي الإبقاء عليهما لما يمتلكانه من إمكانيات وقدرات فنية تجعلهما من أفضل العناصر فى تشكيلة الأحمر ومن المنتظر الإعلان عن القرار فى نهاية الموسم.