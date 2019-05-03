رياضة | فالفيردي: تشافي سيكون مدربا لبرشلونة قريبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي: تشافي سيكون مدربا لبرشلونة قريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على التحدث عن تشافي هيرنانديز لاعب فريق السد القطري الحالي، ولاعب البارسا السابق.

وأعلن تشافي اعتزاله كرة القدم في نهاية الموسم الحالي مع نادي السد القطري، وأنه سوف يتجه إلى عالم التدريب خلال السنوات المقبلة.

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وقال ‏فالفيردي في تصريحات صحفية : "بالطبع لديه مميزات خاصة ليكون مدرب برشلونة، وأنه بالطبع سيكون ذلك في المواسم القادمة".

وأضاف : " لا أعرف إذا كان تشافي هو أفضل لاعب إسباني، ولكنه واحد من أفضل اللاعبين، وهو أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم وتاريخ اللعبة، ويستطيع قراءة اللعبة بشكل جيد وكانت دائماً تمريراته قاتلة".