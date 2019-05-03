رياضة | 6 أبطال "فشنك" في الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 أبطال "فشنك" في الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتكبد خزينة الأهلي والزمالك ملايين الجنيهات للتعاقد مع صفقات سوبر من أجل تدعيم الصفوف إعتلاء منصات التتويج محليا وإفريقيا وعالميا، إلا أن معظم هذه الصفقات لم تظهر بالمستوى المأمول منها وتبدو كأنها "صفقات فشنك" ولم تكن بحاجة إلة الضجة الإعلامية التي صاحبت هذه الصفقات.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي 6 صفقات فشنك في الدوري المصري

خالد بوطيب

كلف خالد بوطيب مهاجم المنتخب المغربي خزينة الزمالك ما يقرب من 3 ملايين دولار، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المأمول منه مع الأبيض حتى الأن ولم يقدم أورواق اعتماده لدى جماهير الزمالك التي تتحسر بعد رحيل الكونغولي كابونجو كاسونجو.

محمود وحيد

شهدت صفقة محمود وحيد صراع شرس بين الأهلي والزمالك خلال الميركاتو الصيفي الماضي قبل أن يحسم المارد الاحمر الصفقة مقابل 15 مليون جنيه، إلا أنه لم يحصل على ثقة الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي الذي دفع به في مباراتين فقط أمام سيمبا التنزاني ومصر المقاصة.

حميد أحداد

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تعاقد الزمالك مع المغربي حميد أحداد مقابل مليون و 200 الف دولا،ر لتدعيم الهجوم، وخاصة وأنه كان هداف بطولة دوري أبطال إفريقيا، إلا أنه لم يشارك مع الأبيض إلا في 9 مباريات ببطولة الدوري فقط، و3 مباريات في بطولة الكونفدرالية أحرز فيهم هدف وحيد.

حسين الشحات

انضم حسين الشحات إلى النادي الأهلي قادما من العين الإماراتي في صفقة وصلت قيمتها إلى 5 ملايين دولار أي ما يعادل 90 مليون جنيه، ورغم الضجة الكبيرة التي أثيرت حول صفقة "الشحات" إلا أن اللاعب لم يظهر بالشكل المأمول منه مع المارد الأحمر، حيث شارك في 11 مباريات فقط في بطولة الدوري أحرز هدفا وصنع آخر، كما شارك في 7 مباريات ببطولة دوري أبطال إفريقيا أحرز فيها هدفا وصنع 3 أهداف.

بهاء مجدي

تعاقد الزمالك مع بهاء مجدي لاعب الإسماعيلي السابق لتدعيم الجبهة اليسرى، ولكن اللاعب لم يستطيع إقتاع جروس بقدراته الفنية والبدنية وخاصة في ظل المستوى الجيد الذي ظهر به عبدالله جمعة.

أحمد علاء

لاعب الداخلية وضجة كبيرة مع انضمامه للأهلي ولكنه لم يظهر مع الفريق الأحمر في الموسم الحالي إلا على فترات بسبب عدم اقتناع الجهاز الفني للمارد الأحمر بإمكانياته الفنية والبدنية، حيث خاض 5 مباريات في بطولة الدوري ومباراة واحدة في كأس مصر.