رياضة | دكرنس يستضيف بداوي في مباراة فاصلة بالترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يستضيف بداوي في مباراة فاصلة بالترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام السبت مباراتا الجولة العاشرة والأخيرة بالمجموعة الثالثة بدورة الترقى حيث يغيب الحرية عن المشاركة بعدما أنهى مبارياته منذ الجولة الماضية .

المباراة المنتظرة والأكثر أهمية تجمع بين دكرنس وضيفه شبان بدواى حيث يسعى دكرنس للفوز بالمباراة أو التعادل بأى نتيجة لضمان التأهل لدورى القسم الثانى بينما الفوز فقط هو سبيل شبان بدواى لخطف بطاقة التأهل.

يدخل دكرنس اللقاء بالمركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما يحتل بداوي المركز الثالث رصيد 10 نقاط، ويحتاج دكرنس للتعادل أو الفوز للتأهل للقسم الثاني، بينما يحتاج بداوي للفوز من أجل الصعود برفقة بيلا المتصدر.

المباراة الثانية ماهى إلا تحصيل حاصل حيث تجمع بين بيلا والذى ضمن التأهل لدورى القسم الثانى منذ الجولة الماضية مع نظيرة فريق مياه البحيرة والذى يسعى للفوز من أجل تحسين المراكز و الحصول على المركز الرابع فى مباراة تقام بدون حضور جماهيرى تنفيذا لعقوبة لجنة المسابقات على فريق بيلا .

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ترتيب المجموعة الثالثة

1- بيلا 14 نقطة

2- دكرنس 12 نقطة

3- شبان بدواى 10 نقاط

4- الحرية 8 نقاط

5- مياه البحيرة 5 نقاط