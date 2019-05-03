رياضة | جولة ختامية حاسمة للمجموعة الثالثة بالترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة ختامية حاسمة للمجموعة الثالثة بالترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام غدا السبت مباريات الجولة العاشرة والأخيرة بالمجموعة الثالثة بدورة الترقى حيث تقام مباراتان بينما يغيب الحرية عن المشاركة بعدما أنهى مبارياته بالدورة منذ الجولة الماضية .

المباراة المنتظرة والأكثر أهمية تجمع بين دكرنس وضيفه شبان بدواى حيث يسعى دكرنس للفوز بالمباراة أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل لدورى القسم الثانى بينما الفوز فقط هو سبيل شبان بدواى لخطف بطاقة التأهل.

المباراة الثانية ما هى إلا تحصيل حاصل حيث تجمع بين بيلا والذى ضمن التأهل لدورى القسم الثانى منذ الجولة الماضية حينما يستضيف مياه البحيرة والذى يسعى للفوز من أجل تحسين المراكز و الحصول على المركز الرابع فى مباراة تقام بدون حضور جماهيرى تنفيذا لعقوبة لجنة المسابقات على فريق بيلا .

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ترتيب فرق المجموعة الثالثة :-

1 بيلا 14 نقطة

2 دكرنس 12 نقطة

3 شبان بدواى 10 نقاط

4 الحرية 8 نقاط

5 مياه البحيرة 5 نقاط